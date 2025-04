LAWINA KOMENTARZY

Tak doszło do katastrofy na S2 w Warszawie. Szokujące nagranie z wypadku. "Ślepy czy spał?!"

Miejski Reporter opublikował nagranie, na którym widać jeden z dwóch wypadków, do których doszło we wtorek rano na trasie S2 w Warszawie. Rozpędzona ciężarówka wjechała w wóz strażaków OSP Dawidy, którzy przyjechali na wezwanie do katastrofy autokaru. Internauci nie mogą w to uwierzyć i pytają: kierowca był ślepy czy spał?