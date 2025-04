Katastrofa autokaru w Warszawie. S2 zablokowana! Co się stało i jak długo potrwają utrudnienia?

AML: co to jest? Nowe przepisy AMLA: Rewolucja w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w Polsce?

Warszawa. Katastrofa autobusu na S2

Około godziny 3:00 w nocy, autokar wiozący 27 osób wypadł z drogi na Węźle Lotnisko S2/S79 na warszawskim Ursynowie. Pojazd, który miał wjechać z S2 na S79 w kierunku Radomia, z niewiadomych przyczyn zjechał z trasy, uderzył w bariery i przewrócił się na bok.

Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Niestety, to nie był koniec koszmaru. W trakcie akcji ratunkowej doszło do kolejnego, niewyobrażalnego wypadku. Kierowca ciężarówki wjechał w tył wozu strażaków z OSP Dawidy. Siła uderzenia była tak potężna, że mężczyzna został zakleszczony w zmiażdżonej kabinie.

Jak długo potrwają utrudnienia?

Jak udało nam się ustalić, kierowcy nie zachowali wystarczającej ostrożności. Z 17 osób rannych 12 przewieziono do szpitala.

- Służby cały czas są na miejscu. Trasa S2 w kierunku Poznania, na odcinku od Przyczółkowej do zjazdu, jest całkowicie zablokowana - przekazał nam sierż. szt. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. - Utrudnienia mogą potrwać do 9, jednak trudno to określić, ponieważ sytuacja jest dynamiczna. Do tej pory otrzymaliśmy potwierdzenie o 12 osobach poszkodowanych, które trafiły do szpitala - dodał policjant.

