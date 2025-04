"TO BYŁO DRAMATYCZNE"

To była masakra! 12 z 17 rannych w szpitalu po katastrofie na S2. Wstrząsające szczegóły tragedii

We wtorek po godz. 3 nad ranem na trasie S2 w Warszawie doszło do dwóch dramatycznych wypadków. Autokar przewożący 15 pasażerów przewrócił się na bok. Chwilę później, gdy służby udzielały im pomocy, ciężarówka wjechała w wóz strażacki OSP Dawidy. - Stało się to w odległości trzech metrów od naszych ratowników medycznych, którzy biegli do autobusu ratując zdrowie i życie uwięzionych w nim ludzi - opowiada nam rzecznik warszawskiego "Meditransu" Piotr Owczarski.