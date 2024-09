Wielkie pożegnanie z fontannami. Potańcówka przy dźwiękach disco i ostatni w tym roku pokaz widowiska "Dancing Queen"

Wielkie pożegnanie z fontannami. Wielka potańcówka przy dźwiękach disco i ostatni w tym roku pokaz widowiska "Dancing Queen"

W sobotę (28 września) w Multimedialny Park Fontann po raz ostatni w tym roku zamieni się w roztańczony parkiet. – Takiego zakończenia sezonu jeszcze nie było. W ostatnią sobotę września całe Podzamcze roztańczy się w rytm największych przebojów z lat 70., 80. W Multimedialnym Parku Fontann stanie plenerowy parkiet, a o oprawę muzyczną zadba DJ I Say Mikey. Zapraszamy do wspólnej zabawy z okazji zakończenia pokazów „Dancing Queen” – zapewnia organizator wydarzenia, Stołeczna Estrada.

Potańcówka rozpocznie się o godzinie 19. taneczne przeboje lat 70. i 80. ubiegłego wieku będzie serwował DJ I Say Mikey. Wielka dyskoteka jak za dawnych lat porwie wszystkich do tańca. Szaleństwo potrwa do godziny 20.30. Wtedy wszyscy uczestnicy będą mogli nieco odpocząć oglądając ostatni pokaz widowiska „Dancing Queen”.

Z głośników polecą największe hity zespołu ABBA, a wszystko będzie kraszone niezwykłym widowiskiem wizualnym. Na telebimie oraz tryskającej z fontann wodzie wyświetlane będą fragmenty teledysków oraz specjalne efekty świetlne. Nie zabraknie też fajerwerków, które pomogą zmienić ten wieczór w magiczne doświadczenie. Po zakończeniu pokazu DJ ponownie zaprosi wszystkich do tańca. Potańcówka potrwa do godziny 22.