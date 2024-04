Stołeczne fontanny zatańczą w rytm przebojów ABBY! Wiemy, kiedy rusza sezon w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie

Fontanny zatańczą w rytm przebojów ABBY

To świetna wiadomość zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i odwiedzających stolice turystów. 1 maja startuje sezon pokazów w Multimedialnym Parku Fontann! W tym roku stołeczne fontanny zatańczą w rytm przebojów szwedzkiego zespołu ABBA.

- Nasze fontanny mają niezwykłą moc. Nie tylko zachwycają kolorowym, wodnym pokazem ale też opowiadają historie związane z Warszawą. Prezentowaliśmy już niemal wszystkie warszawskie legendy, a teraz opowiemy historię, która wydarzyła się 50 lat temu. W 1976 roku do Warszawy zawitał słynny zespół ABBA by zarejestrować w studiu Telewizji Polskiej swój wyjątkowy koncert. Przeniesiemy się więc do lat siedemdziesiątych, do świata dyskotek i prywatek, na których królowały hity ikony muzyki pop, zespołu ABBA. To pokaz, który łączy pokolenia, bo każda generacja odkrywa ABBĘ na nowo - powiedział Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady.

Kiedy pokazy w Multimedialnym Parku Fontann?

Pokazy inauguracyjne zatytułowane "Dancing Queen" będą odbywać się od 1 do 4 maja o godz. 21:30. W kolejnych tygodniach pokazy będzie można podziwiać w każdy piątek i sobotę - do końca lipca o godz. 21:30, w sierpniu o godz. 21, a we wrześniu o godz. 20:30.

Wstęp na pokazy w Multimedialnym Parku Fontann jest bezpłatny.

Co ważne, 1 maja, w trakcie pierwszego pokazu inauguracyjnego, na terenie Multimedialnego Parku Fontann wydzielona będzie specjalna, oznakowana strefa dla osób z niepełnosprawnościami.

"Będzie wyposażona w podest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby niesłyszące będą miały zapewnioną pętle indukcyjną. Osoby niewidome i słabowidzące skorzystają z audiodeskrypcji" - zapowiedzieli organizatorzy.