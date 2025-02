Wielkie święto Pragi. Koncerty, warsztaty, gry i tort dla mieszkańców. Sprawdź, gdzie i kiedy

To najczęściej zamawiane danie w polskich pociągach. Imponująca liczba!

Co dalej z cenami biletów komunikacji miejskiej w Warszawie? Jest decyzja, ZTM właśnie ją ogłosił

Wielkie święto Pragi. Koncerty, warsztaty, gry i tort dla mieszkańców

Święto Pragi rozpoczęła uroczysta Rady Dzielnicy Praga-Północ. Do tej pory mieszkańcy mogli obejrzeć m.in. najpiękniejsze kamienice Pragi, zjeść wspólnie sąsiedzkie śniadanie czy wziąć udział w licznych warsztatach. Na korzystanie z atrakcji pozostało jeszcze kilka dni. Sprawdź,

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Stara Praga znika. Złodzieje kradną architektoniczne detale Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W czwartek zaprasza do siebie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi na warsztaty z samoakceptacji, zaś Muzeum Warszawskiej Pragi kusi muzycznym oprowadzeniem po wystawie stałej.

Z kolei już w piątek wieczorem można wziąć udział w projekcie, który później ozdobi praskie ulice.

- Zapraszamy do wspólnego stworzenia patchworku urodzinowego dla Pragi. Wykonamy go z wielokolorowych, szydełkowych kwadratów, które będą symbolizowały różnorodność mieszkańców naszej dzielnicy. Patchwork wywiesimy na terenie dzielnicy, będzie go można podziwiać przez około miesiąc - mówią organizatorzy projektu Moje Szmulki.

Chwilę później w BarBazar na Ząbkowskiej odbędzie się potańcówka i spotkanie z Tomaszem Hildebrandtem w Praskim Centrum Aktywności.

Sobotę rozpocznie Urodzinowa Gra Miejska i spacer "Śladami białego jelenia". Rodzice najmłodszych mieszkańców Pragi mogą zapisać się na spektakl "Trolle" w Teatrze 21. Wieczorem Pałacyk Konopackiego zaprasza na kolejny dancing, "Praskie Balety".

377. Urodziny Pragi zakończy w niedzielę koncert zespołu Warszawskie Combo Taneczne, tort i Kolektyw Dobre Flow & FlowHouse w Muzeum Warszawskiej Pragi. To tylko kropla w oceanie możliwości. Wszystkie atrakcje poznasz na stronie: urodzinypragi.pl.