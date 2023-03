Wiosenne porządki w szafie. Gdzie wyrzucić zniszczone ubrania i buty?

Pijacki rajd wikarego we wsi pod Grodziskiem. Archidiecezja grzmi, mówi o sankcjach

Wstyd! 47-latek zrobił to na klatce schodowej w przychodni!

Inflacja zjadła 500 plus. Zobacz, ile dzisiaj jest warte świadczenie na dziecko

Wiosenne porządki w szafie czas start!

We wtorek, 21 marca, oficjalnie powitamy wiosnę. Za oknami coraz częściej świeci słońce, a przyroda budzi się do życia. Nadchodzi pora na wiosenne porządki w szafach, szafeczkach i innych zakamarkach, w których upychamy ciuszki. Miejsce ciepłych, zimowych ubrań zajmą te lekkie i zwiewne, nadające się do noszenia wiosną i latem.

Robiąc porządki, może się jednak okazać, że nie wszystkie ubrania nam się przydadzą. Na pozbycie się dobrych, niepoplamionych i nieporwanych ubrań jest wiele możliwości m.in.:

sprzedanie za pośrednictwem np. OLX czy Vinted

wrzucenie do pojemnika na odzież używaną

przekazanie ośrodkom pomagającym osobom bezdomnym

przyniesienie rzeczy do dzielni

A co z rzeczami, które już nie nadają się do noszenia?

Gdzie wyrzucić zniszczone ubranie i buty?

Przede wszystkim takich rzeczy nie wrzucamy do pojemników na odzież używaną! Odpowiednim miejscem na zniszczone ubranie o buty jest po prostu śmietnik. Dbając o środowisko i segregując śmieci ubrania, niezależnie od tego, czy wykonane są z tkanin naturalnych czy sztucznych, wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Możne również oddać je do PSZOKu.

Co się dzieje z odpadami zmieszanymi?

Odpady zmieszane trafiają albo do instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) lub do instalacji do termicznego przekształcania odpadów (spalarni).

W pierwszym przypadku odpady są sortowane. Te, które nadają się do ponownego użycia, wydzielane są na linii sortowniczej i przekazywane recyklerom. Pozostałe podlegają dalszemu przetwarzaniu, w wyniku którego powstają odpady nadające się do produkcji paliwa alternatywnego RDF wykorzystywane np. w cementowniach oraz odpady o właściwościach przystosowanych do unieszkodliwiania na składowiskach.

Jeśli zaś odpady trafią do spalarni, wówczas spalane są w specjalnych, bezpiecznych dla środowiska piecach, dzięki czemu powstaje energia elektryczna oraz ciepło, które wykorzystywane są w domach. Pozostałości po procesie spalania (popioły itp.) trafiają na składowisko odpadów, a powstały żużel wykorzystywany jest np. przy budowie dróg.

Jeśli nie jesteś pewny, do którego pojemnika powinien trafić odpad, koniecznie zajrzyj na miejską stronę segregujna5.um.warszawa.pl.