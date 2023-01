Wiosna w samym środku zimy! W Warszawie zakwitły drzewa!

Drzewa zakwitły w Ogrodzie Botanicznym UW!

Za oknami ponuro, a delikatne noce przymrozki przeplatają się z temperaturami powyżej zera w ciągu dnia. Po mocnym uderzeniu zimy w Warszawie przed świętami Bożego Narodzenia nastąpiła odwilż, a pierwsze dni 2023 roku przyniosły rekordy ciepła. Skutki braku "prawdziwej" śnieżnej i mroźnej zimy widać w przyrodzie. Na części drzew pojawiły się już pąki. Co więcej, niektóre drzewa nawet zakwitły!

"Wcześniej niż zwykle poczuliśmy słodki, kwiatowy zapach w Ogrodzie. Nieopodal działu roślin leczniczych pachniała ona – #kalina bodnantska 'Dawn'(Viburnum × bodnantense 'Dawn'). To jej subtelne różowe kwiaty rozsiewają ten słodki zapach o tej porze roku. A kilka metrów dalej – wciąż jeszcze wiszą pomarańczowe owoce kaliny koralowej (Viburnum opulus). Piękna różnorodność!" - przekazał w mediach społecznościowych Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak wyjaśnił Ogród, zazwyczaj kalina kwitnie od lutego do kwietnia.

Kwitnące drzewa w Centrum Warszawy

Jeszcze bardziej zaskakujący może być widok wiśni, które zakwitły w połowie stycznia w Centrum Warszawy. Co ciekawe, to również nie jest żadna anomalia! "Te drzewka to wiśnia różowa w odmianie 'Autumnalis' (Prunus subhirtella 'Autumnalis'). To gatunek pochodzący z Japonii. Cechą tej odmiany jest to, że zakwita już jesienią i z przerwami kwitnie do wiosny" - wyjaśnił w rozmowie ze "Stołeczną" prof. dr hab. Piotr Latocha z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW.

Jak dodał, drzewka te zwykle nie zawiązują u nas owoców i pełnią jedynie funkcję ozdobną. Zazwyczaj nie kwitną w Polsce zimą, ponieważ temperatury utrzymują się poniżej zera. W tym roku jednak niezwykle ciepła zima zaowocowała pięknymi różowymi kwiatami na drzewach.