Wisła wysycha. Zarejestrowano kolejny, ekstremalne niski poziom. IMGW bije na alarm

Rekordowo niski poziom Wisły. IMGW ostrzega: może być jeszcze gorzej

Stan Wisły w Warszawie stale opada. Poziom wody na stacji hydrologicznej Bulwary Wiślane osiągnął już 25 cm i pobił niechlubny rekord z 2015 roku. − Jest gorzej niż osiem lat temu, a woda nadal opada – alarmuje profil „Pogoda w stolicy, jak i w okolicy”, powołując się na dane IMGW. Instytut prognozuje, że w najbliższych dniach poziom Wisły może osiągać kolejne rekordowe wartości. − W związku z brakiem opadów i wysoką temperaturą, należy spodziewać się dalszych spadków stanu wody, nawet do około 24 cm − informują eksperci.

Aktualizacja, poniedziałek, 9.09,2024 r.

W nocy z niedzieli na poniedziałek poziom wody w Wiśle spadł do 24 cm. Według przewidywań synoptyków we wtorek rano poziom wody spadnie do 22 cm, a w środę rano do 21 cm.

Wcześniej pisaliśmy:

Sytuacja jest niepokojąca. Susza przybiera na sile, a prognozowane opady nie wystarczą, aby poprawić aktualną sytuację. Krótkotrwałe deszcze, które lokalnie w sierpniu były dwukrotnie wyższe niż średnia, nie przyczyniły się do poprawy stanu wód. Ich intensywność sprawiła, że większość wody szybko spływała lub wyparowywała. Jak zaznaczają specjaliści, jest to jeden z efektów zmiany klimatu, który przyczynia się do zwiększenia częstości takich zjawisk.

IMGW ostrzega, że skutki tego lata mogą być odczuwalne jeszcze przez wiele miesięcy. Nawet po ewentualnych opadach, odbudowa poziomu wód w Wiśle będzie bardzo powolna, a kolejne rekordy niskiego stanu wody mogą zostać odnotowane w nadchodzących dniach nie tylko w Warszawie, ale również w innych miastach leżących nad Wisłą. W Modlinie rekord z 1933 roku to 214 cm, a aktualnie jest to 221 cm. Rekord padł już na profilu Nadwilanówka: odnotowano tam 60 cm, zaś poprzedni rekord z września 2022 to 68 cm.

Jak czytamy na profilu „Pogody w stolicy, jak i w okolicy”, problem nie leży jedynie w rekordowych wartościach, ale w częstotliwości występowania susz. Zmiany klimatyczne powodują, że takie ekstremalne zjawiska stają się coraz powszechniejsze. To grozi długoterminowymi konsekwencjami dla środowiska i gospodarki wodnej.

➡️ WARSZAWA - BULWARY ⬅️Rano stan wody na tej automatycznej stacji hydrologicznej #IMGW wyniósł ‼️25 cm‼️To nowy rekord dla stolicy, najniższego stanu wody w Wiśle. Jest gorzej niż w 2015 r., a woda nadal opada!Szczegóły i prognozy w serwisie hydro: https://t.co/t2JfB2EOFa pic.twitter.com/kdjLYqA02b— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 8, 2024

