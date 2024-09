i Autor: East News

NASTĄPI PRZEŁOM?

Ekstremalnie niski poziom wody w Wiśle. Ojciec zaginionego Krzysztofa Dymińskiego apeluje o pomoc

W Wiśle zarejestrowano ekstremalnie niski poziom wody. Do pobicia rekordu sprzed dziewięciu lat brakuje tylko centymetra. Nie ma wątpliwości, że susza hydrologiczna jest powodem do poważnych zmartwień. Jednocześnie daje nadzieję rodzicom zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. Jego rodzice chcą wykorzystać niski poziom wody w Wiśle, by przeszukać miejsca na co dzień niedostępne. Pani Agnieszka i pan Daniel zaapelowali do wszystkich zbliżających się do rzeki. Czy Krzysztof Dymiński zostanie odnaleziony?