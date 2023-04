Wjechała pijana do rowu. Prokurator z Radomia wydmuchała dwa promile. Nowe fakty

Warszawa: Powiedział, że podłożył bombę i będzie strzelał do ludzi. Policja: „To nie był ćwiczenia”. 35-latek zatrzymany

Nowe informacje w sprawie pijanej prokurator z Radomia. Jej zwierzchnik zawiesił ją w wykonywaniu obowiązków służbowych. Do tego sprawą zajęła się Izba Odpowiedzialności Sądu Najwyższego. - Wydała uchwałę zezwalającą na pociągnięcie prokurator do odpowiedzialności karnej, co oznacza, że został jej uchylony immunitet – powiedziała w rozmowie z TVP Info rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska. Teraz w sprawie prowadzone jest śledztwo.

Przypomnijmy, że do szokującego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pierwszy o sprawie poinformował dziennikarz Cezary Gmyz. - Policja zatrzymała kompletnie pijaną prokurator z Prokuratury Rejonowej Radom Wschód. Wpadła ona pod miastem samochodem do rowu. Początkowo odmawiała poddaniu się badaniem alkomatem. Dopiero, kiedy na miejscu pojawili się przedstawiciele prokuratury rejonowej i okręgowej zgodziła się na alkomat. Wydmuchała ponad dwa promile – napisał w mediach społecznościowych.

