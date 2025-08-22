Włamał się do kościoła. Monitoring ujawnił szokujące zachowanie mężczyzny. Co on sobie myślał?!

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-08-22 12:54

Szokujące zdarzenie w Płocku. Nieznany sprawca włamał się do kościelnych skrzynek i ukradł pieniądze. Całe zdarzenie zarejestrował monitoring, a policja publikuje nagranie i prosi o pomoc w identyfikacji sprawcy. Czy rozpoznajesz tego mężczyznę?

W niedzielę (17 sierpnia) proboszcz jednej z płockich parafii przeżył niemiłe zaskoczenie. Po zauważeniu podejrzanego mężczyzny w pobliżu kościoła i krótkiej rozmowie, duchowny nie spodziewał się, że spotkany przechodzień ma złe zamiary. Po pewnym czasie odkrył uszkodzone skrzynki na ofiary i znikające pieniądze. Zapis z monitoringu rozwiał wszelkie wątpliwości − za kradzieżą z włamaniem stał ów nieznajomy.

Płocka policja prosi o pomoc w identyfikacji złodzieja. Trwają jego poszukiwania. Czy rozpoznajesz go?

O sprawie natychmiast powiadomiono płockich funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Jak informuje podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji mężczyzny widocznego na nagraniu.

Jeśli ktokolwiek rozpoznaje mężczyznę widocznego na załączonym nagraniu lub zna miejsce jego pobytu, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku, tel. 47 705 16 00; 47 705 16 01 lub 112 − czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Kradzież w kościele − nagminne przestępstwo?

Niestety, kradzieże w kościołach nie są rzadkością. Złodzieje wykorzystują nieuwagę wiernych i duchownych, aby okraść skarbonki, a nawet cenne przedmioty sakralne. Włamania do kościołów są szczególnie bolesne dla lokalnych społeczności, które często angażują się w utrzymanie i renowację świątyń.

Apel policji i konsekwencje prawne

Policja apeluje o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji w okolicach kościołów.

Przypomnijmy, kara za kradzież zależy od jej wartości − kradzież poniżej 800 zł jest wykroczeniem i może skutkować aresztem, ograniczeniem wolności lub grzywną. Kradzież powyżej 800 zł jest przestępstwem i grozi za nią pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat, chociaż kary mogą być surowsze w przypadku zuchwałości, włamania czy recydywy.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku

Super Express Google News
Włamał się do kościoła i ukradł ofiarę
9 zdjęć
Przedsiębiorca zabił kolegę, bo podejrzewał go o kradzież narzędzi
Sonda
Czy uważasz, że można zapobiec kradzieżom przez zwiększoną kontrolę policji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA WŁAMANIE
WŁAMANIE
WŁAMANIE DO KOŚCIOŁA