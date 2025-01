Włamał się do kościoła w Warszawie i ukradł opłatek. Grozi mu 15 lat więzienia

Warszawa. Włamanie do kościoła

Do zdarzenia doszło przed Bożym Narodzeniem. 34-latek wszedł do kościoła przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie i zajrzał do parafialnego kiosku w poszukiwaniu cennego łupu.

Po oględzinach wyszedł i powrócił z łomem. Po wyważeniu drzwi zamiast skarbów i dużej gotówki znalazł opłatek i 30 złotych, które zabrał ze sobą.

Złodziejowi grozi 15 lat więzienia

Śródmiejscy kryminalni kilka dni temu dokonali zatrzymania podejrzanego mężczyzny. Podczas przesłuchania przyznał się do czynu i wyznał, że liczył na znalezienie dużej ilości pieniędzy w koszyku.

To nie był jego pierwszy występek. 34-latek usłyszał zarzuty za kradzież z włamaniem działając w warunkach recydywy. Za to może mu grozić do 15 lat pozbawienia wolności.

"Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście stosując wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy" - informuje mł. asp. Jakub Pacyniak.