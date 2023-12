Włożył ją do lodówki i uciekł. Wybuch zniszczył wszystko. Padły mocne słowa

i Autor: facebook

KOSZMAR

Włożył ją do lodówki i uciekł. Wybuch zniszczył wszystko. Mocne słowa przedstawicieli organizacji charytatywnej

W mediach społecznościowych na stronie „Stowarzyszenia Radość z pomagania” pojawiło się zdjęcie zniszczonej Jadłodzielni w warszawskiej Falenicy. Jak zaznaczyli przedstawiciele organizacji, „niektórzy mają chyba tylko po to głowę, żeby im do szyi nie napadało podczas deszczu”. Co takiego się tam wydarzyło?