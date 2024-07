Woda z wodociągu niezdatna do spożycia! Alert RCB na Mazowszu

Beksiński spogląda na Służew. Nowy mural przy metrze robi wrażenie! To miejsce nie jest przypadkowe

W niedzielę, 21 lipca, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert RCB. Dotyczy on mieszkańców miejscowości Brok w województwie mazowieckim. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Władze zareagowały na kryzys i mieszkańcy nie zostaną bez wody. Podstawiono beczkowóz oraz zapewniono wodę butelkowaną.

"Woda z wodociągu w m. Brok niezdatna do picia - powiat ostrowski (woj. mazowieckie). Woda nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych Urząd Gminy zapewnia wodę butelkowaną oraz pitną z beczkowozu. Śledź komunikaty" - przekazano w komunikacie RCB.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️Uwaga! Woda z wodociągu w m. Brok nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych. Urząd Gminy zapewnia wodę butelkowaną oraz pitną z beczkowozu.Alert tej treści został wysłany do odbiorców przebywających na terenie powiatu ostrowskiego (woj.… pic.twitter.com/y71Ml0fATz— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 21, 2024