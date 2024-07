Radni województwa mazowieckiego chcą chronić mieszkańców przed nadmiernym hałasem

CO SIĘ STAŁO?

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że hałas jest drugim, po smogu, największym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia. Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA „Hałas w Europie 2020”), hałas jest odpowiedzialny za 12 tys. przedwczesnych zgonów rocznie w krajach Unii Europejskiej! Jest przyczyną nie tylko pogorszenia słuchu. Osoby przebywające w długotrwałym hałasie borykają się też z bólami głowy, zaburzeniami koncentracji i snu. Hałas to także większe ryzyko choroby niedokrwiennej serca, zawału, udaru, cukrzycy czy rozwoju nadciśnienia tętniczego.

Na hałas narażone są przede wszystkim osoby mieszkające w miastach - w województwie mazowieckim to aż 64,47 proc. mieszkańców. Eksperci zbadali poziom hałasu w wielu, co pozwoliło na ustalenie, gdzie poziom hałasu jest największy. Największy problem mają osoby mieszkające niedaleko głównych dróg, linii kolejowych i lotnisk oraz mieszkańców dużych miast, czyli Warszawy, Radomia i Płocka.

Marszałek województwa Adam Struzik zaznacza, że program, który przyjęli radni nie tylko opisuje problem zanieczyszczenia hałasem, ale przede wszystkim zawiera konkretne rozwiązania.

– Podeszliśmy do tematu bardzo poważnie. Przygotowaliśmy kilkaset działań naprawczych i będziemy monitorować wprowadzanie ich w życie – obiecuje marszałek.

Największy problem z hałasem ma Warszawa, bo to tu ruch drogowy jest największy. Przez stolicę przebiega 5 dróg ekspresowych, 2 drogi krajowe oraz 10 dróg wojewódzkich. Długość dróg o średniodobowym natężeniu ruchu powyżej 1000 pojazdów na terenie miasta wynosi ok. 5798 km.

Dodatkowo na terenie miasta funkcjonuje tzw. warszawski węzeł kolejowy i 4 zajezdnie tramwajowe, a piąta jest w budowie. Duże natężenie hałasu powodują też lotniska – Port lotniczy im. Fryderyka Chopina oraz Port lotniczy Warszawa-Babice.

Hałas w Warszawie można ograniczyć, ale to wymaga inwestycji. Trzeba m.in. wyprowadzić natężenia ruchu, zwłaszcza tranzytowego, z terenów mieszkalnych, wymienić nawierzchnię dróg na cichą, czyli taką ze specjalnej mieszanki bitumicznej, która pochłania hałas z toczących się kół lub budowę ekranów akustycznych. Wiele z tych inwestycji powinna przeprowadzić Głowna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, bo to do niej należą główne drogi w Warszawie.

Wśród rozwiązań dla linii kolejowych znalazły się modernizacje lub wymiana taboru czy odpowiednie utrzymanie torowisk. W przypadku lotnisk są to działania polegające m.in. na nieprzekraczaniu dopuszczalnych poziomów hałasu w nocy poza granicami obszaru ograniczonego użytkowania, rozbudowie systemu monitoringu hałasu i takie wykorzystanie dróg startowych, procedur wznoszenia i podejścia do lądowania, by samoloty jak najmniej przeszkadzały mieszkańcom.

Duże znaczenie ma też tworzenie terenów zielonych, dbałość o krajobraz dźwiękowy, edukacja czy promowanie cichej mobilności i transportu publicznego.

– Warto pamiętać, że niedocenianym narzędziem jest planowanie przestrzenne, które może pozwolić zapobiec narażaniu mieszkańców na uciążliwości hałasowe, do czego odwołujemy się także w programie. Wywiązanie się z nałożonych obowiązków na zarządzających poszczególnymi źródłami hałasu będziemy weryfikować przez roczną sprawozdawczość – zaznacza Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w urzędzie marszałkowskim.