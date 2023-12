Wojewoda mazowiecki żąda pilnej dymisji. Mówi o dyshonorze. Wiemy kto będzie nowym wojewodą

Grójec. Kierowca cudem przeżył to zderzenie. Rozpędzona osobówka wbiła się czołowo w ciężarówkę

Warszawa. Tobiasz Bocheński złożył dymisję. „Czekam teraz na decyzję premiera”

− Obiecałem i dotrzymałem słowa. Ponieważ Donald Tusk został premierem wystąpiłem z żądaniem pilnego przyjęcia mojej dymisji. Każda chwila instytucjonalnego kojarzenia z takim premierem jest dla mnie dyshonorem − napisał w środę (13 grudnia) na platformie X wojewoda mazowiecki, Tobiasz Bocheński.

Pod wpisem wojewoda umieścił skan wniosku adresowany do premiera Donalda Tuska. Napisał w nim, że w związku z dokonaniem przez Sejm RP wyboru go na urząd Prezesa Rady Ministrów zwraca się z żądaniem pilnego przyjęcia swojej dymisji, którą złożył na ręce Mateusza Morawieckiego 13 listopada.

− Kierowałem się przy obejmowaniu zaszczytnej funkcji wojewody mazowieckiego troską o przyszłość naszej Ojczyzny oraz poczuciem dobra wspólnego. Pańskie poglądy, działania, zaniedbania, wybory życiowe, jak i przyświecające Panu wartości stanowią zaprzeczenie wszystkiego co winno leżeć nie tylko u podstaw dobrego rządu, ale również być spoiwem polskiego życia publicznego. Każda chwila bycia instytucjonalnie kojarzonym z takim premierem jak Pan jest dla mnie dyshonorem − przekazał.

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Jak słyszymy, premier ma powołać wojewodę mazowieckiego być może jeszcze dziś. Kandydatów na nowego wojewodę w Platformie Obywatelskiej było wielu – m.in. w obecnym zarządzie sejmiku mazowieckiego i wśród burmistrzów warszawskich dzielnic. Przymierzani do tej funkcji byli m.in. burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski czy burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski. Były też opinie by powołać na to stanowisko po raz pierwszy w historii, kobietę. Ostatecznie - jak słyszymy w PO na razie nieoficjalnie - nowym wojewodą zostanie Mariusz Frankowski, obecnie radny miasta i szef komisji infrastrukturalnej z klubu Koalicji Obywatelskiej.

Mariusz Frankowski ma 45 lat, jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku nauki polityczne o specjalności stosunki międzynarodowe, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: menedżer publiczny) oraz podyplomowych studiów menedżer ds. innowacji, realizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Lake Forest Graduate School of Management z Chicago.Jest też szefem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, pełnił od 2007 roku funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - największej instytucji odpowiedzialnej za dystrybucję środków unijnych dla Warszawy i Mazowsza.

Mariusz Frankowski po powołaniu na stanowisko wojewody będzie musiał złożyć rezygnację z mandatu radnego. Ponieważ do wyborów zostało już mniej niż pół roku, na jego miejsce w Radzie Warszawy nikt nie zostanie powołany. Do końca kadencji będzie wakat.