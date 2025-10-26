Wojskowe śmigłowce latają nisko nad Warszawą. Co się dzieje?

2025-10-26 12:55

Mieszkańcy Warszawy i okolic Nowego Dworu Mazowieckiego mogą być świadkami niecodziennego widowiska. W niedzielę (26 października) nad miastem pojawią się śmigłowce wojskowe i ratownicze. Manewry służb odbywają się na poligonie Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, a śmigłowce będą transportować „poszkodowanych” do Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, w rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Banacha. Szczegóły w artykule poniżej.

Autor: Pixabay.com
  • W niedzielę (26 października) w Warszawie i okolicach odbędą się ćwiczenia służb ratowniczych z udziałem śmigłowców.
  • Celem jest sprawdzenie gotowości szpitala dziecięcego na masowy napływ poszkodowanych w symulowanym wypadku kolejowym.
  • Manewry te obejmują transport „rannych” drogą powietrzną, co jest elementem corocznej weryfikacji procedur.
  • Jakie są szczegóły tych ćwiczeń i co dokładnie sprawdzają służby?

Ćwiczenia służb w Warszawie. Sprawdzą gotowość na katastrofę

Jak informuje TVN Warszawa, celem ćwiczeń jest sprawdzenie, czy szpital jest przygotowany na ewentualny, masowy napływ poszkodowanych w jakiejś potencjalnej katastrofie. Scenariusz zakłada symulację wypadku kolejowego ze sporą liczbą osób rannych.

Harmonogram ćwiczeń i obszar działania

Ratownik Medyczny Marcin Janik z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w rozmowie z TVN poinformował, że ćwiczenia rozpoczęły się w niedzielę o godzinie 9:00. Część operacyjna w szpitalu zaplanowana jest na godzinę 13:00, a całość ma zakończyć się o godzinie 15:00.

Genezą ćwiczeń jest konieczność sprawdzenia, corocznej weryfikacji procedury masowego napływu poszkodowanych do szpitalnego oddziału ratunkowego − wyjaśnił Janik, cytowany przez TVN Warszawa.

Współpraca służb i wykorzystanie śmigłowców

Ćwiczenia są możliwe dzięki współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Akademią Pożarniczą w Nowym Dworze Mazowieckim. W tym roku sprawdzana jest współpraca z wojskiem i transport poszkodowanych za pomocą statków powietrznych.

Spotkaliśmy się na poligonie, żeby móc zorganizować zdarzenie masowe, z którego ci pacjenci będą trafiać do naszego szpitalnego oddziału ratunkowego − dodał ratownik.

Źródło: TVN Warszawa

Blackhawk latał nad Warszawą. Zawisł nad najwyższym wieżowcem
