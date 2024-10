Dzielnica Wola udziela pomocy mieszkańcom po tragicznym pożarze przy ul. Miedzianej

Zabił 29-latka na Nowym Świecie i wciąż nie stanął przed sądem. Prokuratura nie może sprowadzić go z Turcji

W porannym pożarze kamienicy na ul. Miedzianej 8 w Warszawie zginęła jedna osoba, a 40 zostało ewakuowanych. Już wiadomo, że dwa mieszkania nie nadają się do użytku. Lokatorzy otrzymali pomoc od dzielnicy.

"Szanowni Państwo, po porannym pożarze w kamienicy przy ul. Miedzianej 8, dwa mieszkania nie nadają się do użytku. Pomocy lokalowej potrzebują 2 rodziny i już dziś otrzymały decyzje o przyznaniu lokalu zastępczego. Jeszcze dziś mogą odebrać klucze do tych mieszkań, (być może już odebrali) i po podpisaniu umów na dostawy energii i innych mediów będą mogli w nich zamieszkać" - przekazał Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

Urząd dzielnicy apeluje do mieszkańców spalonej kamienicy: jeśli Państwo potrzebują pomocy, czy to psychologicznej czy innej, proszę zgłosić się do Urzędu Dzielnicy Wola lub naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Udzielimy wszelkiej możliwej pomocy.

Tragiczny pożar kamienicy na Woli. Jedna osoba nie żyje

Na remont trzeba będzie poczekać

Kamienica zlokalizowana na ul. Miedzianej 8 w Warszawie znajduje się w ewidencji zabytków. Z tego względu przeprowadzenie remontu nie może odbyć się normalnym trybem.

"Niezależnie od tego pracownicy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola ( to jest zarządcy budynku), którzy byli obecni na miejscu od samego rana, jeszcze dziś zabezpieczą dach, który został porozcinany przez straż pożarną w trakcie akcji gaśniczej. Prawdopodobnie będzie potrzebny gruntowny remont dachu. Uzgodnienia szczegółów remontu będą wymagały współpracy z konserwatorem zabytków, bo budynek jest w gminnej ewidencji zabytków" - dodaje Strzałkowski.