Pożar apartamentowca na Złotej 44. Ewakuacja ponad 30 osób

Warszawa. Pożar apartamentowca przy Złotej 44

We wtorek rano 22 października na 8. piętrze apartamentowca przy Złotej 44 w Warszawie wybuchł pożar. Ogień pojawił się w saunie w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.

"Ogień pojawił się w strefie rekreacyjnej na 8. piętrze. Ewakuowano ponad 30 osób, nikomu nic się nie stało. Sytuację udało się szybko opanować" - mówi portalowi Eska Artur Kamiński ze stołecznej straży pożarnej. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Apartamenty za 20 mln zł w centrum Warszawy. Tu Lewandowski pławi się w luksusie

Złota 44 to oaza luksusu

Złota 44 to wieżowiec mieszkalny w Warszawie, którego oficjalne otwarcie miało miejsce w 2017 roku. Jego budowę rozpoczął deweloper Orco Property Group, jednak ze względu na problemy finansowe w musiał zakończyć swój udział w tym projekcie. Nieruchomość przejęły spółki Amstar i BBI Development, które zgodnie z pierwotnym założeniem zbudowały tam luksusowe apartamenty.

Na piętrach od 9 w górę mieszczą się apartamenty, których średnia wielkość to 120 mkw. Lokatorzy wieżowca mają dostęp do takich udogodnień jak basen, sauna, centrum spa, taras widokowy, fitness klub z salą do jogi, sala kinowa, symulator do gry w golfa, a nawet piwniczka do starzenia win.