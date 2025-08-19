Wstrząsające fakty o kierowcy osobówki. Wjechał czołowo w pędzącą cysternę. Zginęły cztery osoby

2025-08-19 11:49

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 57 w miejscowości Opaleniec (woj. mazowieckie) pochłonął życie czterech osób. Do zdarzenia doszło w poniedziałek (18 sierpnia) około godziny 12:15. Zderzenie samochodu z cysterną było tak silne, że wszyscy z osobówki zginęli na miejscu. Policja ustala przyczyny tragedii, apelując jednocześnie o rozwagę na drodze i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Co dokładnie wydarzyło się na trasie w kierunku Warszawy? Co wiemy o kierowcy?

Do tragicznego wypadku doszło na łuku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. W chwili zdarzenia padał deszcz, a jezdnia była śliska. Samochód osobowy marki volkswagen jechał w kierunku Szczytna. Z przeciwka, w stronę Warszawy, nadjeżdżała cysterna. Jak informuje mazowiecka policja, z nieustalonych przyczyn kierowca osobówki zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia.

W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosły cztery osoby podróżujące volkswagenem: 76-letnia kobieta oraz trzej mężczyźni w wieku od 42 do 75 lat − informuje policja.

Siła uderzenia była tak ogromna, że osobówka została niemal zmiażdżona pod naczepą. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe: strażacy, policja oraz prokurator.

Strażacy rozstawili charakterystyczne czerwone parawany, by zasłonić makabryczny widok. Ratownicy użyli specjalistycznego sprzętu, by wydostać ofiary z wraku. Niestety, życia czterech osób nie udało się uratować.

38-letni kierowca cysterny był trzeźwy i nie odniósł obrażeń.

Policja apeluje o rozwagę

Jak poinformowała policja, kierowca volkswagena miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a auto było w złym stanie technicznym, miało m.in. zużyte opony o różnej szerokości na przedniej osi.

Apelujemy o rozwagę na drodze! Dostosuj prędkość do warunków. Zachowaj bezpieczny odstęp. Unikaj brawury i ryzykownych manewrów. Dbaj o stan techniczny pojazdu. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Niech ta tragedia będzie bolesnym przypomnieniem, że chwila nieuwagi może kosztować życie − apeluje mazowiecka policja.

