Do tragicznego wypadku doszło na łuku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. W chwili zdarzenia padał deszcz, a jezdnia była śliska. Samochód osobowy marki volkswagen jechał w kierunku Szczytna. Z przeciwka, w stronę Warszawy, nadjeżdżała cysterna. Jak informuje mazowiecka policja, z nieustalonych przyczyn kierowca osobówki zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia.

− W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosły cztery osoby podróżujące volkswagenem: 76-letnia kobieta oraz trzej mężczyźni w wieku od 42 do 75 lat − informuje policja.

Siła uderzenia była tak ogromna, że osobówka została niemal zmiażdżona pod naczepą. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe: strażacy, policja oraz prokurator.

Strażacy rozstawili charakterystyczne czerwone parawany, by zasłonić makabryczny widok. Ratownicy użyli specjalistycznego sprzętu, by wydostać ofiary z wraku. Niestety, życia czterech osób nie udało się uratować.

38-letni kierowca cysterny był trzeźwy i nie odniósł obrażeń.

Policja apeluje o rozwagę

Jak poinformowała policja, kierowca volkswagena miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a auto było w złym stanie technicznym, miało m.in. zużyte opony o różnej szerokości na przedniej osi.

− Apelujemy o rozwagę na drodze! Dostosuj prędkość do warunków. Zachowaj bezpieczny odstęp. Unikaj brawury i ryzykownych manewrów. Dbaj o stan techniczny pojazdu. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Niech ta tragedia będzie bolesnym przypomnieniem, że chwila nieuwagi może kosztować życie − apeluje mazowiecka policja.