Żółwi złodziej wpadł na gorącym uczynku. Z kieszeni jego spodni wystawały pazury!

Warszawa, Wola. Żółwi złodziej wpadł. Teraz posiedzi parę lat!

Do niecodziennej kradzieży doszło na początku lipca. Funkcjonariusze udali się do sklepu zoologicznego w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Jak usłyszeli, łupem sprawcy był żółw stepowy o wartości około 1200 złotych!

– Żółw został skradziony ze sklepowego akwarium przez mężczyznę, który wykorzystał chwilę nieuwagi pracownika i zabrał go z terrarium, po czym schował do kieszeni. Pracownicy zorientowali się, że doszło do kradzieży i sprawdzili, że moment kradzieży utrwalił się na monitoringu – przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Co ciekawe, niedługo po dokonaniu kradzieży, 31-latek wrócił do sklepu! Zamierzał kupić skradzionemu żółwiowi karmę. Pracownicy sklepu i ochrony od razu go rozpoznali i zaalarmowali policję. Okazało się, że mężczyzna przez cały czas miał skradzionego żółwia w kieszeni!

– Zatrzymany przez stołecznych wywiadowców trafił na komendę. Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Żółw wrócił do właścicieli – dodała policjantka.