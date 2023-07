Wybuchł rozerwany gazociąg! 20-latek poparzony, w akcji śmigłowiec LPR

Piaseczno. Wybuchł uszkodzony gazociąg. 20-latek ciężko poparzony

Do dramatycznych scen doszło w poniedziałek (17 lipca) popołudniu. Wypadek przerwał prace prowadzone przy ul. Raszyńskiej. Podczas robót pękła rura z gazem, który się zapalił. Niestety, w zasięgu wybuchu był młody człowiek. - Po godzinie 15 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku, do którego doszło podczas naprawy drogi. Strażacy udzielili pomocy poszkodowanemu mężczyźnie, a potem przekazali go ratownikom medycznym – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Kamil Styczek z Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Jak dodał, ranny został ewakuowany do szpitala śmigłowcem. Nie wiemy w jakim stanie jest młody drogowiec.

Jak ustaliliśmy, wyciek gazu został zatamowany przez pogotowie gazowe, a strażacy poczekali, aż gaz się wypali. Nie było konieczności ewakuacji pobliskich mieszkańców.