Wybudują tunel dla kilku tysięcy pasażerów. „Gołąbki” zyskają dwa nowe perony i parking

2025-09-30 17:30

Przystanek kolejowy Warszawa Gołąbki przejdzie gruntowną modernizację. Zamiast jednego peronu pojawią się dwa, kładkę nad torami zastąpi tunel, a cała inwestycja ma zakończyć się w 2029 roku. Choć dziś z tego miejsca korzysta zaledwie ok. 3 tysiące pasażerów dziennie, planowane zmiany mają diametralnie poprawić komfort podróży.

Modernizacja jednego z najmniej używanych przystanków w Warszawie

Warszawa Gołąbki, jeden z najrzadziej używanych przystanków kolejowych w stolicy, czeka prawdziwa rewolucja. Zamiast wysłużonej kładki nad torami powstanie nowoczesne przejście podziemne wyposażone w pochylnie, które znacząco ułatwi dostęp osobom o ograniczonej mobilności. Zniknie też dotychczasowy pojedynczy peron, a w jego miejscu zostaną zbudowane dwa nowe, każdy o długości 200 metrów. Będą wyposażone w system dynamicznej informacji pasażerskiej, co ma poprawić orientację i wygodę podróżnych.

Nowe perony zostaną połączone z wiaduktem przy ulicy Gierdziejewskiego za pomocą schodów i wind, co zapewni bezpośrednie i komfortowe dojście. Prace obejmą również modernizację sieci trakcyjnej oraz budowę parkingu dla 30 samochodów po północnej stronie przystanku.

Modernizacja przystanku otworzy możliwość obsługi pasażerów na dwóch liniach kolejowych: nr 3 (Warszawa − Poznań) oraz nr 507 (Warszawa Główna Towarowa − Warszawa Gołąbki). Dzięki temu zatrzymywać się tu będą mogły także pociągi jadące od strony Warszawy Gdańskiej.

Choć od 2017 do 2024 roku średnia dzienna liczba pasażerów na tym przystanku wynosiła od 2000 do 3000 osób − co czyni go jednym z najmniej popularnych w Warszawie − modernizacja ma szansę to zmienić. Nowa infrastruktura to nie tylko poprawa estetyki, ale przede wszystkim wygodniejsze i bezpieczniejsze podróże.

Przetarg na realizację inwestycji został już ogłoszony. Prace projektowe rozpoczną się w przyszłym roku, a podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na pierwszy kwartał 2026 roku. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2029 rok. Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa.

