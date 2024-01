Wylicytuj "pierwszy raz" na moście pieszo-rowerowym! Tego nikt tam jeszcze nie robił!

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! My podpowiadamy, ty zgadujesz, o kogo chodzi Pytanie 1 z 10 Dziady, Maryla, wieszcz Adam Mickiewicz Jan Kochanowski Juliusz Słowacki Dalej

Wylicytuj "pierwszy raz" na moście pieszo-rowerowym

W minionych latach Zarząd Dróg Miejskich na licytacje WOŚP wystawił "słupek szwagra", czyli gumową replikę słupka drogowego z wygrawerowaną Syrenką, a także "wyspę drogową", czyli połączenie ulicznego prefabrykatu oraz plastikowej palmy. W tym roku zamiast rzeczy do wylicytowania w aukcjach WOŚP jest wyjątkowe przeżycie.

"Neil Armstrong, Adam i Ewa, Tenzing z Hillarym, Amundsen…oni wszyscy byli pierwsi, tam gdzie byli pierwsi. Ty też możesz być pierwszy - na moście pieszo-rowerowym, jeszcze przed otwarciem!" - zachęcają drogowcy.

Przedmiotem aukcji jest przede wszystkim możliwość spaceru po nowym moście pieszo-rowerowym jeszcze przed oficjalnym otwarciem, wraz z osobą towarzyszącą. Dodatkowo całe wydarzenie zostanie szczegółowo sfotografowane. Dodatkowo, zwycięzca aukcji otrzyma jeden z autorskich plakatów ZDM "Nie robimy polityki, budujemy mosty".

"Podczas spaceru towarzystwa będą Ci dotrzymywać specjaliści, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące konstrukcji oraz jej historii” – podają drogowcy. „Całkowity zysk z tej aukcji charytatywnej przeznaczany jest na cel 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" – zapewniają.

Most pieszo-rowerowy w Warszawie

Most pieszo-rowerowy ma 452 metry długości i ponad 16 m szerokości w najszerszym punkcie. Co ciekawe, jest to zdecydowanie najdłuższa tego typu przeprawa w Polsce i jedna z najdłuższych w Europie. Jak podaje ZDM, w normalnych warunkach spacer na drugą stronę Wisły mostem pieszo-rowerowym zajmie 6 minut.