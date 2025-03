Do sieci trafiło szokujące nagranie. Brutalna bójka kierowców. Przez kilka minut kopali się na oczach świadków

Wymuszał na koledze płacenie haraczu. 17-latek groził mu, że wywiozą go do lasu

Ich znajomość trwała krótko. Jak informuje policja, 17-latek, który poznał kilka lat młodszego kolegę, nagle miał zażądać od niego pieniędzy. Raz mu się udało. – Groźbami pozbawienia życia i zdrowia wymusił od swojego młodszego kolegi kilka tysięcy złotych – informuje asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji. Wtedy poczuł się bezkarny i zaczął grozić, że jeśli nie zapłaci ponownie, to bandyci wywiozą go do lasu.

Sprawa wyszła na jaw, a o wszystkim dowiedzieli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu z Mokotowa. Mundurowi zgromadzili materiał dowodowy i dowiedzieli się, kim jest i gdzie może przebywać podejrzany 17-latek. Policjanci zatrzymali go na Wilanowie. – Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy młodym mężczyźnie przedmiot przypominający broń – podaje asp. Szt. Haberska.

„Łowcy cieni” w akcji. Specjalna jednostka policji wytropiła dwóch groźnych przestępców w Warszawie i Ząbkach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie podejrzany usłyszał zarzuty wymuszenia rozbójniczego. Sąd zdecydował, że chłopak najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.