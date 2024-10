Dramat na drodze

Wypadek autobusu z Warszawy do Odessy. Trzy osoby nie żyją, jest wielu rannych

Wypadek autobusu rejsowego jadącego z Warszawy do Odessy. W piątek (11 października) nad ranem autokar zderzył się z ciężarówką i kilkoma samochodami osobowymi. Do dramatu doszło na obwodnicy Lwowa we wsi Czyszki. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. 3 osoby nie żyją, wsród rannych jes 6 dzieci.