Wypadek na A2 pod Warszawą. Pieszy wpadł pod samochód

Do dramatycznych scen doszło w sobotę (27 maja) popołudniu. Jak ustalił reporter „Super Expressu” samochód ciężarowy ok. godziny 16 zatrzymał się na pasie awaryjnym. Wtedy wysiadł z niego pasażer, który wszedł na pas ruchu. W tym momencie potrącił go nadjeżdżający ford. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir zatrzymał się na pasie awaryjnym. Pasażer, który jechał z kierowcą, wysiadł i z nieustalonych przyczyn znalazł się na pasie głównym, gdzie został potrącony przez kierowcę forda. Na miejscu lądował helikopter LPR, który zabrał mężczyznę do szpitala - przekazał Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Kierowca osobówki był trzeźwy. Na razie nie wiadomo, dlaczego znalazł się w niedozwolonym miejscu. Policja wyjaśnia przyczyny tego zajścia. Na czas akcji ratunkowej autostrada A2 w kierunku Siedlec była zablokowana. Podniebna kartka lądowała na jednym z pasów ruchu. Nie wiadomo w jakim stanie jest poszkodowany mężczyzna.