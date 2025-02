Wypadek na Sokratesa. Kierowca bmw zmiótł rodzinę z pasów. Zapadł ostateczny wyrok

Warszawa. Wypadek na Sokratesa. Kierowca bmw zmiótł rodzinę z pasów

W październiku 2019 roku na przejściu dla pieszych na warszawskich Bielanach zginął 33-letni Adam G. Pędzące z dużą prędkością BMW kierowane przez Krystiana O. uderzyło w mężczyznę, który przechodził po pasach z rodziną. Mężczyzna odepchnął żonę i wtedy 3-letniego syna, sam ginąc na miejscu.

Później ustalono, że oskarżony nie zastosował się do znaku drogowego, poruszając się z prędkością ok. 126,5 km/h i przekraczając ok. 76,6 km/h dopuszczalną w tym miejscu prędkość. Jego samochód był zmodyfikowany i niedopuszczony do ruchu.

Krystian O. usłyszał w sprawie początkowo zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. W listopadzie 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał sprawcę wypadku na 7 lat i 10 miesięcy więzienia. Sąd przyjął kwalifikację prawną mówiącą o nieumyślnym spowodowaniu wypadku drogowego.

W marcu 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie nieznacznie obniżył karę do 7 lat i 6 miesięcy więzienia. Sąd apelacyjny zauważył wtedy, że oskarżony podjął manewr hamownia i "swoim nieudanym manewrem zamanifestował spóźnioną wolę uniknięcia wypadku drogowego", "spóźnioną, bo nie mógł tego wypadku w tych warunkach uniknąć". "Tym zamanifestował, że nie chce spowodowania śmierci w zamiarze ewentualnym, aczkolwiek działał ze skrajną nieumyślnością" – uznał SA. Stwierdzono również, że Adam G. "w niewielkim stopniu przyczynił się do zaistnienia wypadku".

Z tego względu Prokurator Generalny wnioskował o usunięcie z wyroku "wadliwego ustalenia o przyczynieniu się poszkodowanego" do wypadku.

Drogowy bandyta z Sokratesa skazany. Krystian O. odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci

Tragedia na Sokratesa. Zapadł ostateczny wyrok

Sąd Najwyższy w czwartek oddalił kasację, powołując się na "drobiazgowe i detaliczne" ustalenia sądu apelacyjnego, m.in. oparte na opinii biegłego, zeznaniach świadków i analizie monitoringu. Uznano też, że pokrzywdzony tylko w niewielkim stopniu się przyczynił się do winy.

"To postanowienie kończy ostatecznie postępowanie w tej sprawie" – powiedział przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Wiesław Kozielewicz.

"Nieznaczna modyfikacja opisu czynu przez sąd apelacyjny nie zmienia w tej sprawie istoty, a więc tego, że sprawcą zdarzenia był Krystian O." – podkreślił w podsumowaniu sędzia Zgoliński.