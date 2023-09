Uratowali kobietę stojącą w oknie na 8. piętrze. Dwa dni później doszło do tragedii. Jej ciało leżało pod blokiem

Dopadli go!

Wypadek przy trasie S8. Motocyklista wjechał w ludzi

Do wypadku doszło po godz. 18. - Motocyklista zderzył się ok. godz. 18.15 z grupą przebywających w tym miejscu osób. Jedna kobieta o dwóch mężczyzn wymagało przewiezienia do szpitala – powiedział Rafał Rutkowski ze stołecznej policji. Jak dodał, motocyklista był trzeźwy. Oprócz pogotowia i olicji na miejscu pomagali też strażacy. Na razie nie znamy stanu poszkodowanych osób. Dokładne przyczyny i przebieg tego dramatycznego zdarzenia bada policja.

Wypadek motocyklisty

Dzień wcześniej, 31 sierpnia, w Warszawie, doszło do innego zdarzenia z udziałem jednośladu. Motocyklista zderzył sięz osobową toyotą! Z jego pojazdu zostały strzępy. Motocyklista po zderzeniu przeleciał kilkadziesiąt metrów upadając na asfalt. Policja nie informowała o jego stanie zdrowia. Jednak z uwagi na obrażenia nie mógł być przebadany alkomatem. Więcej o tym zdarzeniu przeczytasz TUTAJ.