Wypadek w Zakliczewie. Audi wbiło się w ogrodzenie! 28-latka w szpitalu

W czwartek, 23 października przed godziną 11 na drodze w Zakliczewie (gmina Szelków) nagle rozległ się głośny huk. W wyniku zderzenia poszkodowana została 28-letnia kierująca Fordem, która została przetransportowana do szpitala. Kierowca Audi oraz jego pasażerka nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Na szczęście obaj kierowcy byli trzeźwi, co potwierdziły badania alkomatem przeprowadzone przez policję. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim, wstępne ustalenia wskazują, że 22-letni kierowca Audi, jadąc w kierunku Pułtuska, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

„Kierujący samochodem osobowym marki Audi jadąc w kierunku Pułtuska nie dostosował prędkości do warunków na drodze i na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu zderzając się z fordem, a następnie wjechał w ogrodzenie posesji” – informuje kom. Monika Winnik z KPP w Makowie Mazowieckim.

Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tragiczny wypadek na ulicy Bielika w warszawskim Wawrze. 30-letni motocyklista kierujący Kawasaki Z750 zginął po tym, jak stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożny rów. Mimo reanimacji prowadzonej na miejscu i w szpitalu, życia mężczyzny nie udało się uratować. Motocyklista jechał od strony Wału Miedzeszyńskiego i na niemal prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Pojazd wypadł z jezdni, kilkukrotnie koziołkował i uderzał w ściany przydrożnego rowu. Ostatecznie zatrzymał się na pobliskim trawniku. Siła uderzenia była ogromna. Fragmenty motocykla, w tym zbiornik paliwa, zostały rozrzucone na kilkadziesiąt metrów. Świadkowie zdarzenia natychmiast wezwali służby ratunkowe. Gdy pomoc dotarła na miejsce, poszkodowany leżał w rowie. Zespół ratownictwa medycznego podjął reanimację i kontynuował ją w trakcie transportu do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, motocyklista zmarł. Więcej TUTAJ.