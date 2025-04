Wyścigi słoni na A2. Kierowcy wyprzedzają jak szaleni! Ciężarówki zajęły wszystkie pasy

Dron nad A2 – bat na piratów drogowych

Żyrardowscy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z Radomia, przeprowadzili akcję z wykorzystaniem drona na autostradzie A2. Celem było wyłapanie kierowców ciężarówek łamiących zakaz wyprzedzania. Jak się okazało, chętnych do łamania przepisów nie brakowało. W pewnym momencie ciężarówki zajęły wszystkie pasy.

W ciągu kilku godzin mundurowi ujawnili aż 13 wykroczeń związanych z ignorowaniem zakazu wyprzedzania przez kierowców ciężarówek. Kara za takie przewinienie jest słona – 1000 zł mandatu i 15 punktów karnych. Jak widać, dla niektórych to nie przeszkoda.

Prowadził bez uprawnień i wyprzedzał

Najbardziej szokujący przypadek to 54-letni mieszkaniec województwa łódzkiego, który nie tylko wyprzedzał mimo zakazu, ale także prowadził ciężarówkę Volvo pomimo cofniętych uprawnień. Teraz czeka go sprawa w sądzie.

„Teraz 54-latek odpowie przed sądem za prowadzenie pojazdu, nie stosując się do decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania, za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności” – czytamy w komunikacie policji.

Przypomnienie dla kierowców ciężarówek

Policja przypomina, że od 1 lipca 2023 roku obowiązuje zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na drogach ekspresowych, szybkiego ruchu i autostradach, które mają tylko dwa pasy w jednym kierunku.

„Przypominamy, że z dniem 1 lipca 2023 roku wszedł w życie nowy zakaz dla kierowców pojazdów ciężarowych w zakresie wyprzedzania na drogach ekspresowych, szybkiego ruchu oraz autostradach, które mają tylko dwa pasy ruchu w jednym kierunku” - przekazała st. sierż. Julia Szczygielska z KPP w Żyrardowie.

To nie pierwsza i nie ostatnia tego typu akcja na terenie powiatu żyrardowskiego. Policja zapowiada dalsze kontrole z wykorzystaniem drona, aby wyeliminować piratów drogowych i poprawić bezpieczeństwo na drogach.