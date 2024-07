Wyścigowy Chevrolet Corvette rozbił się na Ochocie! Auto warte fortunę roztrzaskane

Wyścigowa corvetta rozbiła się na Ochocie! Auto warte fortunę i audi roztrzaskane

Drogowy incydent miał miejsce około godziny 11. Kierujący czerwonym sportowym autem jechał w kierunku lotniska na Okęciu. W tym samym czasie kierujący audi zaczął skręcać w lewo. Dwa auta zderzyły się ze sobą w wielkim hukiem.

Świadkowie od razu zadzwonili po pomoc. Na szczęście w wypadku nikomu nic się nie stało. Nie ucierpieli ani kierowcy, ani piesi. Ale oba samochody są zniszczone. Chevrolet Corvette ma uszkodzony przód i bok. Audi rozbity przód. Na razie nie wiemy kto zawinił.

Jak ustalili reporterzy „Super Expressu” czerwona wyścigówka, to Chevrolet Corvette C7 Targa. Za auto na rynku wtórym trzeba zapłacić w zależności od rocznika ok. 200 tys. zł. Fura może rozwinąć zawrotną prędkość 330 km/h.

Wypadek na Mokotowie. Spłonął samochód za milion złotych

W połowie kwietnia na głównej ulicy Mokotowa w kilka chwil z dymem poszedł milion złotych. Elektryczna limuzyna Lucid Air Dream Edition R po uderzeniu w słup stanęła w ogniu. Zapaliła się uszkodzona bateria auta. Sprawdziliśmy, jakie osiągi miało to – jedyne jak do tej pory w Polsce – cacko na kółkach. Okazuje się, że to prawdziwy potwór, który do setki rozpędza się w mniej niż 3 sekundy. Prawdopodobnie było to jedyne takie auto w Polsce. Więcej przeczytasz TUTAJ.