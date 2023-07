Rozpędzony tir zdemolował rondo! Jest nagranie [WIDEO]

Co robić, w przypadku zawału serca? To może ocalić Ci życie! [WIDEO]

Wyszków. Rozpędzony tir zdemolował rondo. Jest nagranie

O mały włos od tragedii. Do groźnej sytuacji doszło na drodze krajowej nr 62. Jadący nią od strony Serocka kierowca ciężarówki nagle wjechał pędzącym tirem na rondo! - przejechał przez środek ronda pokrytego trawą, uszkodził znaki drogowe, uderzył w bariery energochłonne i wywrócił pojazd. Mężczyzna był trzeźwy – informuje kom. Damian Wroczyński z policji w Wyszkowie. - Mieszkaniec powiatu legionowskiego został przewieziony do szpitala. 43-latek może mówić o dużym szczęściu, ponieważ nie został poważnie ranny i po badaniach został wypisany do domu. Na szczęście również z naprzeciwka nie jechał żaden pojazd, bo to zdarzenie mogłoby mieć bardzo tragiczne skutki – dodaje policjant. Jak do tego doszło? Kierowca tłumaczył, że zasnął za kierownicą. 43-latek będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 1000 zł.

Policja przypomina, że drzemka za kierownicą równa się tragedia. - Pamiętajmy: Za kierownicę siadajmy wypoczęci i w odpowiedniej kondycji psychofizycznej. Jeśli poczujemy pierwsze oznaki zmęczenia, zróbmy sobie przerwę. Warto się przewietrzyć, wykonać nawet najdrobniejsze ćwiczenia fizyczne, które z pewnością rozbudza nasz organizm. Nie bagatelizujmy uczucia senności za kierownicą, gdyż może się to skończyć naprawdę tragicznie - uczula kom. Wroczyński.

Totalna demolka na drodze. Tir staranował rondo w Wyszkowie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.