XVIII Bieg Marszałka w Sulejówku pod patronatem Legii Warszawa i "Super Expressu". Ostatnie dni zapisów

XVIII Bieg Marszałka w Sulejówku

Bieg Marszałka to nie tylko zawody sportowe, to przede wszystkim hołd dla historii i tradycji. Impreza organizowana jest na pamiątkę osiedlenia się Józefa Piłsudskiego w dworku „Milusin” i nawiązuje do przedwojennych marszów Sulejówek – Belweder. To wyjątkowa okazja, by pobiec śladami historii i poczuć atmosferę tamtych lat.

Trasa dla każdego – 10 km i Memoriał Haliny Zielińskiej

Organizatorzy przygotowali dwie trasy, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Główny bieg to dystans 10 km, idealny dla doświadczonych biegaczy. Dla tych, którzy wolą krótsze dystanse, przygotowano Memoriał Haliny Zielińskiej o długości 3600 m. Możliwość wyboru trasy dostosowanej do swoich możliwości.

Bieg Marszałka to także okazja do rywalizacji dla przedstawicieli służb mundurowych. W ramach specjalnej klasyfikacji, żołnierze, policjanci i strażacy będą mogli zmierzyć się ze sobą na trasie. Po raz pierwszy dołączą do nich również muzealnicy! To doskonała okazja, by zobaczyć, kto jest najszybszy w mundurze.

Tłumy na otwarciu tunelu w Sulejówku.

Meta w Muzeum Piłsudskiego. Patronat Legii Warszawa i "Super Expressu"

W tym roku Bieg Marszałka zyskał wyjątkową oprawę. Meta biegu po raz pierwszy zlokalizowana będzie na terenie Muzeum Józefa Piłsudskiego, co dodaje imprezie jeszcze więcej historycznego charakteru. Dodatkowo, patronat nad biegiem objął "Super Express" oraz Legia Warszawa, klub sportowy, który również ma swoje korzenie w legionach Piłsudskiego.

„Naszą ambicją zawsze było zorganizowanie imprezy biegowej, która jednocześnie ma charakter edukacyjny. I o edukowanie naszych biegaczy i kibiców zawsze dbało Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, które zostało partnerem biegu. W tym roku ta współpraca zacieśnia się jeszcze bardziej, bo Biuro Zawodów znajduje się na terenie muzeum, a meta w ramach kompleksu muzealnego przy Willi Bzów, dawnej „Adiutantówce” – mówi Joanna Piwowarczyk, rzeczniczka prasowa Biegu Marszałka.

„Udział w biegu bezpośrednio odwołującym się do tradycji 13 dorocznych marszów Sulejówek-Belweder w latach 1927-1939 odbywających się z okazji imienin Marszałka, będzie znakomitą formą uczczenia idei Piłsudskiego, dla którego troska o wychowanie pokoleń zahartowanych była szczególnie ważna” – dodaje Piwowarczyk.

Biegi dla najmłodszych i bezpłatny start dla wybranych

Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych miłośnikach sportu. W ramach imprezy odbędą się biegi towarzyszące dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny. Dodatkowo, z opłaty startowej zwolnieni są również uczestnicy w kategorii służb mundurowych, harcerze Hufca Sulejówek oraz osoby powyżej 70 roku życia.

Zapisy trwają

Zapisy na Bieg Marszałka trwają do 5 czerwca. Organizatorzy wprowadzili limit uczestników – 800 osób, dlatego warto się pospieszyć. Na mecie na każdego biegacza czeka pamiątkowy medal, nawiązujący do 100. rocznicy utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka, organizatora biegu. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś i weź udział w wyjątkowym wydarzeniu!