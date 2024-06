Edukacja w czasie PRL-u. Tak wyglądało nauczanie naszych rodziców. SKO i fartuszki to tylko początek

Warszawa to miasto liczące sobie na czerwiec 2023 rok 1 mln 862 tys. mieszkańców. Dla wielu osób to wręcz niepojęte, że taka ilość osób jest w stanie żyć w jednej metropolii, a jednak. Co ciekawe, w stolicy są dzielnice, które według aktualnych danych GUS zaczynają tracić popularność. O jakich konkretnie regionach mowa? Sprawdź naszą galerię i dowiedz się, które dzielnice w stolicy są najczęściej opuszczane przez mieszkańców.