Zaatakowali konwój z gotówką, zabrali dużą kwotę! Zuchwały napad na Mokotowie

Wszystko wydarzyło się pod kantorem przy ul. Puławskiej na Ursynowie. Na parkingu centrum handlowego patrol policji nagle zauważył, jak z osobowego volkswagena wypada grupa trzech zamaskowanych zbirów. Mężczyźni dopadli do stojącej obok toyoty, wyrwali z niej paczkę i zaczęli uciekać. Policjanci od razu ruszyli w pościg i wezwali posiłki. - Przy próbie zatrzymania kierowcy, ten gwałtownie ruszył w stronę interweniujących policjantów. Kontynuując swoją ucieczkę, wyprzedzając „na trzeciego” inne pojazdy, doprowadził do czołowego zderzenia z nieoznakowanym radiowozem, który również brał udział w pościgu – napisał sierż. szt. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. W sumie udało się zatrzymać aż 4 mężczyzn w wieku od 24 do 42 lat.

Policjanci odzyskali skradzioną gotówkę, a zatrzymani trafili do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów. Tam usłyszeli zarzut rozboju. 42-letni kierowca dodatkowo odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy, a kolejny za używanie cudzego dowodu osobistego. Wszyscy trafili tymczasowo do aresztu na 3 miesiące. Grozi im do 12 lat więzienia.