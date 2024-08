Zabawa zakończona tragedią. Drewniany domek runął na 11-letniego Kacperka

KONIEC ŚLEDZTWA

Zabawa zakończona tragedią. Drewniany domek spadł na 11-letniego Kacperka. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

Mieszkańcy malutkiej miejscowości Dobrut przez wiele nie mogli uwierzyć w to, co się stało. To tragiczne wydarzenie wstrząsnęło całym miastem. Na podwórku jednej z posesji doszło do dramatycznego wypadku – drewniany domek, który miał służyć dzieciom jako miejsce zabawy, nagle przewrócił się, przygniatając 11-letniego Kacperka. Pomimo błyskawicznej reakcji służb ratunkowych i wielominutowej reanimacji, życia chłopca nie udało się uratować.