11-letni Kacperek zginął na działce. Przygniótł go drewniany domek. Jedna osoba z zarzutami

W sierpniu 2023 roku, na jednej z posesji w miejscowości Dobrut w gminie Orońsko (powiat szydłowiecki), doszło do tragicznego wypadku, który zakończył się śmiercią 11-letniego chłopca. Zdarzenie miało miejsce, gdy grupa siedmiorga dzieci w wieku od 7 do 12 lat bawiła się na drewnianym domku na palach, wyposażonym w plastikową zjeżdżalnię. Niestety, konstrukcja straciła stabilność, przewróciła się i jeden z jej elementów uderzył w głowę 11-latka. Pomimo natychmiastowej reanimacji, dziecko zmarło.

Jak poinformowała Aneta Góźdź, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu, właściciel posesji, na której doszło do wypadku, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do sądu w Szydłowcu.

Śledztwo wykazało, że drewniana konstrukcja, chociaż dobrze zmontowana przez właściciela posesji, nie została odpowiednio zabezpieczona i trwale przytwierdzona do gruntu. W chwili, gdy bawiła się na niej grupa dzieci, domek zaczął się przechylać i w końcu przewrócił.

Do podobnych wniosków doszła ówczesna prokurator Agnieszka Borkowska, która podkreślała, że śledztwo miało na celu ustalenie przyczyn zawalenia się konstrukcji. Badano, czy było to spowodowane przypadkiem, wadą konstrukcyjną, czy błędem podczas instalacji. Ostatecznie ustalono, że domek został wykonany przez właściciela posesji, a nie zlecony do wykonania przez firmę zewnętrzną.