Zabójstwo 29-letniego Macieja na Nowym Świecie. Sąd nie miał litości dla oprawców!

Do dramatycznej bójki doszło nad ranem, gdy 29-latek stanął w obronie swoich koleżanek i zwrócił uwagę trzem agresywnie zachowującym się mężczyznom. Interwencja okazała się tragiczna w skutkach. Maciej został brutalnie pobity, a następnie ugodzony nożem. Pomimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłków lekarzy, mężczyzna zmarł.

Służby szybko zatrzymały dwóch uczestników bójki – Łukasza G. i Sebastiana W. Główny podejrzany o zabójstwo uciekł z Polski, korzystając z dowodu osobistego swojego brata, i ukrywał się w Turcji. W marcu 2023 roku został tam zatrzymany, a w grudniu 2024 roku ekstradowany do kraju, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Jego proces nadal toczy się przed sądem.

Tymczasem proces Łukasza G. i Sebastiana W. zakończył się w kwietniu 2024 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał obu mężczyzn na siedem lat więzienia oraz nakazał zapłatę nawiązki w wysokości 10 tysięcy złotych na rzecz funduszu pokrzywdzonych. Obrona nie zgodziła się z tym wyrokiem, wskazując m.in. na błędy w ustaleniach faktycznych, obrazę przepisów prawa materialnego i – jak argumentowali prawnicy – nienależytą obsadę sądu I instancji.

Warszawski Sąd Apelacyjny nie podzielił jednak tych wątpliwości. W środę, 1 października zapadło prawomocne orzeczenie, które przesądza o losie obu mężczyzn.

– Najdalej idący zarzut bezwzględnej przesłanki odwoławczej wywodzony z nienależytej obsady sądu nie został uwzględniony – podkreśliła sędzia Ewa Jethon, ogłaszając uzasadnienie. Wyjaśniła, że niezawisłość i bezstronność sędziego nie mogą być podważane wyłącznie w oparciu o kryteria nominacyjne, a sędzia Beata Adamczyk-Łabuda, która orzekała w pierwszej instancji, posiada wieloletnie doświadczenie.

Sędzia Jethon podkreśliła również, że zebrane dowody jednoznacznie potwierdzają przebieg zdarzeń. – Nagrania z monitoringu w sposób kompatybilny tworzą przebieg zdarzenia i wraz z zeznaniami świadków pokazują, co się wydarzyło. Kara wymierzona oskarżonym jest karą adekwatną do stopnia zawinienia – zaznaczyła.

W uzasadnieniu sądu przytoczono także słowa jednego ze świadków tragicznego zajścia: – Zachowywali się jak w amoku (...). W tym samym momencie zdawali mu ciosy, rękami i nogami. Pokrzywdzony był zupełnie pasywny. Nie oddawał ciosów. Nie bronił się.

Tym samym Łukasz G. i Sebastian W. spędzą w więzieniu po 7 lat, a sprawa głównego oskarżonego – który uciekł i został sprowadzony do Polski dopiero po ekstradycji z Turcji – pozostaje nadal w toku.