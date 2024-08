Zabójstwo pod Gostyninem. 40-latek zmarł po ataku nożem. Aresztowano jego partnerkę

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

ZAMKNĄŁ GO W ŚRODKU

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Mazowieckie. Zabójstwo pod Gostyninem

14 sierpnia w jednym z domów w miejscowości Sendeń Duży (gmina Gostynin) jedna z bliskich osób odkryła ciało mężczyzny. To 40-letni mężczyzna. Jak potwierdziła sekcja zwłok, zginął od rany kłutej zadanej nożem w klatkę piersiową. Służby zatrzymały jego 30-letnią partnerkę. - Kobieta została tymczasowo aresztowana przez sąd na trzy miesiące - powiedział we wtorek prokurator rejonowy w Gostyninie Paweł Siemion. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

W PRL-u była dumą Warszawy. Kultowa restauracja popada w coraz większą ruinę! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Do zabójstwa doszło w trakcie kłótni?

Para zamieszkiwała razem w domu, w którym doszło do zabójstwa. Wcześniej miało dojść między nimi do sprzeczki, która eskalowała w awanturę i wtedy doszło do ataku. Prokurator Paweł Siemion ujawnił, że kobieta złożyła krótkie wyjaśnienia, jednak na razie nie mówi o szczegółach.

W przypadku dokonania zabójstwa, tj. przestępstwa z art. 148 Kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.