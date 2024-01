Grodzisk Mazowiecki. Zabójstwo w centrum miasta, nie żyje 34-latek

Dramatyczne wydarzenia postawiły na nogi wszystkie okoliczne służby. - Na ul. Kościuszki około godz. 16.00 doszło do ugodzenia nożem mężczyzny – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” asp. sztab. Katarzyna Zych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Na miejscu zjawili się ratownicy medyczni. Ciężko ranny mężczyzna trafił do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. W tym samym czasie ruszyła obława za sprawcą. Policjanci najpierw ustalili podejrzanego, a potem go aresztowali. - Mężczyzna został zatrzymany. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostaną przeprowadzone z nim czynności w prokuraturze – mówi nam asp. szt. Zych. Jak wynika z doniesień medialnych, do ataku doszło przed miejskim ratuszem. Na razie nie znamy motywów tej zbrodni. Nie wiemy również kim jest zatrzymany człowiek.