Zabytkowe tramwaje z Krakowa i Poznania w Warszawie. To wyjątkowa atrakcja na Noc Muzeów

Zabytkowe tramwaje z Krakowa i Poznania uświetnią Noc Muzeów 2026 w Warszawie

Wielkimi krokami zbliża się Noc Muzeów 2026 w Warszawie, która odbędzie się w sobotę, 16 maja. W całym mieście zaplanowano mnóstwo atrakcji. Swoją cegiełkę dokładają również Tramwaje Warszawskie. Gratką dla fanów komunikacji miejskiej będzie możliwość przejażdżki unikalnymi wagonami: Düwag GT6 "Helmut" z Poznania oraz Wismar "Duży Szczeciniak" z Krakowa.

Düwag GT6 to dwuczłonowy, przegubowy tramwaj z Niemiec. Produkowano go w latach 50. i 60. XX wieku. Może zabrać na pokład blisko 200 osób. W Poznaniu pojawił się w 2000 roku i woził pasażerów przez 13 lat. W stolicy uświetni linię turystyczną i nadchodzącą Noc Muzeów.

Drugi wyjątkowy pojazd to wagon doczepny Wismar. Wyprodukowano go jeszcze w latach 30. ubiegłego stulecia.

"Wagony tego typu były eksploatowane w Szczecinie od lat 30. do 70. XX w. Część z nich po 1946 r. trafiła do Poznania, gdzie oznaczono je jako S2D i nazwano potocznie »Dużymi Szczeciniakami«" - przekazali przedstawiciele Tramwajów Warszawskich, dodając, że kilka lat temu dwa takie wagony przetransportowano do Krakowa, gdzie przeszły rekonstrukcję.

Trasa i godziny kursowania zabytkowych tramwajów podczas Nocy Muzeów 2026

W sobotę, 16 maja oba historyczne składy obsłużą bezpłatną linię dowozową M, kursującą do Zajezdni Praga. Sama zajezdnia również zostanie udostępniona zwiedzającym. Tramwaje będą jeździć w godzinach od 18:30 do północy. Zabiorą mieszkańców i turystów na trasie: Zajezdnia Praga - Kijowska - Targowa - Al. "Solidarności" - Most Śląsko-Dąbrowski - Al. "Solidarności" - Wolska - Skierniewicka - Metro Płocka - Kasprzaka - Prosta - Al. Jana Pawła II – Al. "Solidarności" - Most Śląsko-Dąbrowski - Al. "Solidarności" - Targowa - Kijowska - Zajezdnia Praga.

