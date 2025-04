KONKURENCJA DLA ŁAZIENEK

Zabytkowy ogród w Warszawie otwarty dla wszystkich. Zobacz, jak wygląda to cudo!

Mieszkańcy Warszawy mają powód do radości! Po latach starań, zabytkowy ogród tarasowy za Pałacem Ursynowskim, należący do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), został oficjalnie udostępniony dla zwiedzających. To prawdziwa perła, ukryta w sercu rezerwatu przyrody Skarpa Ursynowska. Ogród można odwiedzać codziennie, w godzinach od 8:00 do 18:00. Sprawdź, co Cię czeka w tym magicznym miejscu!