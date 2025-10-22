Warszawa przygotowuje się do operacji "Wszystkich Świętych", wprowadzając zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej.

Główne cmentarze zostaną wyłączone z ruchu indywidualnego, a dojazd będzie możliwy rowerem lub komunikacją miejską.

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi specjalne linie autobusowe i tramwajowe, aby ułatwić dojazd do nekropolii.

Jakie konkretnie zmiany czekają kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w nadchodzący weekend?

− Jest to moment, w którym z uwagi na to, że warszawiacy i Polacy masowo odwiedzają groby, musimy zupełnie inaczej podejść do organizacji ruchu w mieście − podkreślił sekretarz miasta, Maciej Fijałkowski. I jak co roku, przygotowano pakiet rozwiązań umożliwiających sprawny dojazd do stołecznych nekropolii.

Zmiany w organizacji ruchu na Wszystkich Świętych w Warszawie

Otoczenie pięciu głównych cmentarzy: Północnego, Bródnowskiego, Południowego, Powązkowskiego i Wolskiego zostanie wyłączone z ruchu indywidualnego. Dojazd będzie możliwy rowerem lub komunikacją miejską.

I tak, już od soboty (25 października) Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi pierwsze zmiany. − Będziemy zapewniać transport do Cmentarza Północnego, Południowego, Bródnowskiego, Powązkowskiego i Wolskiego − zapowiedziała Katarzyna Strzegowska, dyrektorka ZTM.

– Oprócz zmian w organizacji ruchu, musimy postawić na ulicach miasta 130 dodatkowych, tymczasowych słupków przystankowych. Musimy także wykleić ponad 6500 nowych rozkładów jazdy w gablotach i umieścić ponad 2000 naklejek na przystankach. Będą one informowały, które linie zatrzymują się w danym miejscu. To również jest gigantyczne wyzwanie – dodała.

Komunikacja miejska. Dodatkowe linie i zmiany w rozkładach

Tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. Na tory wyjadą także linie specjalne: C1, C4 i C6, obsługujące Cmentarz Bródnowski, a C1 i C6 dodatkowo Cmentarz Wolski. Uruchomione zostaną również trzy linie autobusowe: C09 i C40, dowożące do bram głównej, południowej i zachodniej Cmentarza Północnego, oraz C13, łącząca Cmentarz Północny z Bródnowskim i Powązkowskim. Do Cmentarza Wojskowego na Powązkach przedłużona zostanie trasa linii 500, a każdy kurs linii 727 pojedzie do pętli Cmentarz Południowy.

− Pierwsze zmiany wejdą w życie już w najbliższy weekend. Na razie będą to drobne usprawnienia, bez dużych ingerencji w ruch indywidualny − wyjaśnił Tamas Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Dla zapewnienia sprawnego dojazdu autobusów ulica Wólczyńska przy Cmentarzu Północnym będzie nieczynna dla ruchu samochodowego. Zamknięte zostaną też Opłotek i Palisadowa, gdzie powstanie pętla autobusowa.

Miasto apeluje, by w tych dniach korzystać z komunikacji miejskiej. To najszybszy i najwygodniejszy sposób dotarcia do warszawskich cmentarzy.