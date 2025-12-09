Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego zyskała zielone światło w procedurze pozyskania pozwolenia na budowę. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski poinformował o ważnej decyzji, która dotyczy wszystkich mieszkańców Mazowsza, którzy nie sprzedali jeszcze spółce CPK swoich działek i domów pod budowę gigantycznego lotniska, dróg i węzła kolejowego.

W połowie 2025 roku spółka CPK przekazywała, że pozyskano ponad 50 proc. gruntów objętych decyzją lokalizacyjną dla lotniska CPK i zachodniej części węzła kolejowego.

Dziś (9 grudnia) wojewoda mazowiecki nadał decyzji lokalizacyjnej dla lotniska i dróg dojazdowych tryb „natychmiastowej wykonalności”, co oznacza zdecydowane przyspieszenie w wykupie gruntów od tych właścicieli z rejonu Baranowa, Wiskitek i Teresina, którzy do tej pory nie chcieli zgodzić się na sprzedaż działek i wyprowadzkę z ojcowizny.

i Autor: Paweł Dąbrowski Wojewoda podjął ważną decyzję dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Dla tej części inwestycji było ogółem 2236 działek do wykupienia. - Procesem odszkodowawczym objętych będzie 920 działek, z czego 117 to nieruchomości zabudowane, a 87 proc. – niezabudowane. Łącznie jest 676 postępowań – wylicza wojewoda Mariusz Frankowski. I podaje ważne terminy.

Wycena nieruchomości do 31 marca 2026r

Dla każdej z tych nieruchomości pod budowę CPK (w pierwszej kolejności dla działek zabudowanych) rzeczoznawcy będą teraz wykonywać operaty szacunkowe.

Teoretycznie do 31 marca 2026 r. każdy właściciel ma znać wycenę nieruchomości i wartość odszkodowania, jakie budżet państwa mu zapłaci.

85 proc. każdej kwoty może być wypłacone w formie zaliczki jeszcze przed zakończeniem procedur, na wniosek właściciela nieruchomości.

Jest też finansowa zachęta dla niezdecydowanych: jeśli zgodzą się z wyceną i szybko zadeklarują chęć opuszczenia nieruchomości, mogą dostać 5 proc. kwoty ekstra.

120 dni na wyprowadzkę

Do wszystkich osób, których dotyczy wywłaszczenie, zostaną teraz wysłane oficjalne zawiadomienia o wszczęciu procedury odszkodowawczej. Urząd wojewódzki ma wskazać tzw. opiekunów, którzy mają pomóc wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Po zakończeniu procedur mieszkańcy będą mieli 120 dni na opuszczenie swoich nieruchomości. Wojewoda przyznaje, że w praktyce będzie to więcej czasu.

- Minimalny czas na opuszczenie nieruchomości nie będzie krótszy niż 120 dni od zakończenia procedury. W praktyce zapewne będzie to czas dłuższy, biorąc pod uwagę, że jedna i druga strona będzie miała prawo wnoszenia uwag do operatorów – mówi wojewoda Mariusz Frankowski.

Ale bez dramatów się nie obejdzie. Kilku mieszkańców Mazowsza nie chce w ogóle opuszczać swoich domów i gospodarstw, za żadne pieniądze.

Według harmonogramu inwestycji wartej według najnowszych szacunków - 132 mld zł - port lotniczy w Baranowie ma uzyskać niezbędne certyfikacje w 2031 r., a w 2032 r. mają stamtąd odlecieć pierwsze samoloty.