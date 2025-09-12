Zadymienie w warszawskim metrze i zamknięte stacje. Co się stało?

Zuzanna Sekuła
2025-09-12 9:27

Poranny dojazd do pracy zamienił się w koszmar dla wielu pasażerów metra. Na stacji Młociny pojawił się dym, co spowodowało spore utrudnienia w kursowaniu linii M1. Co się stało?

Zadymienie w metrze. Co się stało?

Dziś rano, z powodu awarii technicznej na stacji Metro Młociny, pociągi linii M1 kursują jedynie na odcinku Kabaty – Słodowiec. 

Jak informuje Metro Warszawskie na antenie TVPinfo, przyczyną zamieszania jest “banalna usterka”. Na Placu Wilsona doszło do problemów z hamulcami w jednym z pociągów. Maszynista wypuścił pasażerów. Podczas ściągania pociągu doszło do zapieczenia hamulców - stąd zadymienie stacji Młociny.

Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby ratunkowe, w tym straż pożarna. Jak zapewnia Metro Warszawskie, “Sytuacja jest bezpieczna, a ruch ma zostać wkrótce przywrócony do normy".

Zastępcza linia autobusowa

Dla tych, którzy muszą dostać się na Młociny lub z nich wyjechać, uruchomiono linię zastępczą ZA METRO. Autobusy kursują na trasie: Metro Słodowiec 04 – Żeromskiego – Sacharowa – Kasprowicza – Metro Młociny 23.

