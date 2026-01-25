Zaginął 16-letni Dawid. Wyszedł ze szkoły i przepadł. Gdzie jest teraz nastolatek?

Alicja Franczuk
2026-01-25 12:30

Trwają poszukiwania 16-letniego Dawida Gorczyczewskiego. Nastolatek wyszedł 16 stycznia ze szkoły na warszawskiej Woli, i chociaż telefonicznie zadeklarował powrót do domu, do tej pory do niego nie dotarł. Gdzie teraz jest nastolatek? Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach.

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek / Pixabay/ Materiały prasowe
  • 16-letni Dawid Gorczyczewski zaginął po wyjściu ze szkoły na warszawskiej Woli.
  • Chłopak zadeklarował powrót do domu, lecz do tej pory nie dotarł.
  • Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach — czy widziałeś Dawida?

Warszawa. Zaginął 16-letni Dawid

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek prowadzą poszukiwania zaginionego 16-letniego Dawida Gorczyczewskiego. Chłopak w piątek, 16 stycznia, wyszedł ze szkoły przy ul. Kasprzaka w Warszawie. Telefonicznie zadeklarował jeszcze powrót do swojego domu przy ul. Głębockiej w Warszawie. Do tej pory jednak tam nie powrócił. Nastolatek przepadł jak kamień w wodę. Jak podaje policja, nocami może poruszać się komunikacją miejską.

Rysopis zaginionego 16-latka

Policja z Targówka podała rysopis zaginionego Dawida oraz opublikowała jego zdjęcie.

Chłopak ma około 183 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma bujne brązowe włosy, brązowo-zielone oczy i pełne uzębienie. Brak mu zarostu. W momencie zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę zimową z kapturem i czarne buty.

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe

Policja apeluje o pomoc

Mundurowi z Targówka apelują o pomoc w poszukiwaniach nastolatka. „Każda osoba, która ma jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu proszona jest o kontakt z Dyżurnym KP Targówek, tel. 47 723-81-71, policjantami prowadzącymi poszukiwania tel. 47 72 386 19, 47 72 386 69 lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji” - przekazała nadkom. Paulina Onyszko.

ZAGINIONY NASTOLATEK
WARSZAWA TARGÓWEK
POLICJA WARSZAWA
WARSZAWA WOLA