Zagłosował dzień po wyborach! Konrad wiedział, kto wygrał, a i tak czekał 3 godziny, by wrzucić głos do urny

Wybory 2023. Płońsk: wyborca wyniósł karty poza lokal, szuka go policja

Jest po 23, a ludzie wciąż czekają, by zagłosować. Gigantyczna kolejka do lokalu wyborczego w Warszawie

Wybory do Sejmu 2023. Ostry pojedynek jedynek w Warszawie. Jeden z liderów bije innych na głowę

Wybory 2023 w Warszawie. Gigantyczna kolejka na Woli

Rekordową frekwencję w wyborach 2023 można było zauważyć, patrząc na gigantyczne kolejki wyborców, które ustawiały się pod lokalami wyborczymi. I chociaż oficjalnie głosowanie i cisza wyborcza zakończyły się o godz. 21, to ostatni głos w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 280 na warszawskiej Woli został oddany dopiero po północy!

Konrad Podolski (24 l.) był jedną z ostatnich osób w Warszawie, która wrzuciła swój głos do urny. Młody mężczyzna zagłosował 10 minut po północy. Wiedział już, kto wygrał w sondażach, a i tak czekał 3 godziny, by wrzucić głos do urny

Jak mówił reporterowi TVN24, w gigantycznej kolejce stał od godz. 20:30. Nie zniechęciła go nawet niska temperatura na zewnątrz. Koleżanka przyniosła mu kurtkę zimową, więc dotrwał, aż dostał się do lokalu. Młody mężczyzna nie ukrywał, że udział w wyborach 2023 był dla niego wyjątkowym przeżyciem. - Pierwszy raz doświadczyłem czegoś takiego, zazwyczaj to było wejście, oddanie głosu i wyjście. Coś takiego pierwszy raz - mówił reporterowi TVN.

Wzruszenia ogromną mobilizacją wyborców nie kryła również Jolanta Ławrynowicz-Filipiak, przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej numer 280, o której usłyszała cała Polska. - Dziękuję wyborcom, że byli na tyle cierpliwi i czekali w tak długiej kolejce. Bardzo Wam dziękuję, rodacy. I państwu też dziękuję. Tego się nie da opisać - powiedziała łamiącym się głosem w rozmowie z reporterką TVN24.

Wyniki wyborów 2023

W niedzielę, 15 października, o godz. 21 pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki wyborów 2023. Według badania IPSOS przeprowadzonego dla TVP, Polsatu i TVN, najwięcej głosów otrzymało Prawo i Sprawiedliwość – 36,6%. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (31%), na trzecim Trzecia Droga (13,5%), a na czwartym Nowa Lewica (8,6%). Konfederacja zdobyła 6,4% poparcia.

Frekwencja wyniosła rekordowe 72,9%. To zdecydowanie więcej niż w pierwszych częściowo wolnych wyborach parlamentarnych w 1989 r. Wówczas do urn poszło 62,7% uprawnionych do głosowania.