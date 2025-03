Babcia Wolańska

Zagrała kultową rolę w "Koglu-Moglu". Jej cięte komentarze bawiły Polaków do łez! Dziś ma skromny grób

Jednym z najbardziej znanych filmów polskiej kinematografii jest "Kogel-Mogel", gdzie rolę ekscentrycznej Babci Wolańskiej odgrywała Małgorzata Lorentowicz. To właśnie jej gra aktorska zapisała się w pamięci widzów do dziś. Co ciekawe, choć jej postać była bardzo barwna, to życie prywatne aktorki nie zawsze było usłane różami.